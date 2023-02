Conselho especial para cada signo iniciar a semana de 19 a 25 fevereiro de 2023

Mais uma semana está começando e é preciso finalizar esta fase da melhor forma.

Confira alguns conselhos que podem ajudar:

Áries

Tenha claro o que quer para o futuro e comece a construir ao lado da pessoa que ama. É tempo de consolidar o caminho com amor e generosidade.

Touro

Quem o valoriza sabe respeitar seus defeitos e reconhece suas virtudes; é hora de focar em relacionamentos com futuro.

Gêmeos

Você tem que ser criativo e se encher de energia positiva e muita alegria para seguir em frente. É tempo de atrair o melhor!

Câncer

Deixe as contradições e decida-se; alguém espera uma resposta importante e é hora de deixar o passado para trás.

Leão

Deixe os caprichos de lado e comece a levar mais a sério sua vida; compreenda decisões e quem realmente faz seu caminho ser melhor.

Virgem

Cuidado com a indecisão, pois ela pode deixar que os outros tomem a iniciativa ou realizem algo que poderia ser seu.

Libra

É momento de estar unido com as pessoas boas e que realmente apoiam seus sonhos. Isso ajudará a ultrapassar os obstáculos com compreensão e generosidade que serão recompensadas.

Escorpião

Suas emoções estão à flor da pele; a paixão e sedução ficam presentes, mas não devem nublar seu bom senso e comprometimento.

Sagitário

Você está se aventurando no amor e pode descobrir que alguém está alcançando profundamente o seu coração. Não tema!

Capricórnio

Dedicação, compreensão e carinho, são a fórmula perfeita para estar ao lado de quem o ama. Construa uma jornada feliz e de boa convivência.

Aquário

Algo sério pode chegar em sua vida amorosa e é hora de não temer o futuro. Tome a decisao certa para se sentir bem!

Peixe

Admita o que sente para poder planejar seu futuro e realizar alguns desejos do coração; não minta mais para si mesmo!

