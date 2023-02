A forma como Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes fecham o domingo (19) e abrem a semana, de acordo com o tarot

Preparado para mais uma semana? Então, que tal conferir o que ainda pode acontecer hoje mesmo com Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes até às 23:59:59 e como cada um destes abre este novo ciclo? Para isso, veja todos os detalhes a continuação.

Sagitário

Além de aconselhar a pessoa de Sagitário a passar mais tempo com a família, as cartas do tarot ressaltam que se aproximam dias em que terá muita flexibilidade para resolver as situações mais inesperadas possíveis.

Conselho especial para cada signo iniciar a semana de 19 a 25 fevereiro de 2023

Capricórnio

Caso esteja sofrendo por um término recente, as cartas do tarot reforçam que se sentirá mais aliviada nos próximos dias. Observe bem, pois há pessoas com muita luz e energia positiva ao seu redor que podem te ajudar a enfrentar esta fase down.

Aquário

É hora de começar a organizar sua semana e relaxar com alguns pontos, pois somente assim é que você encontrará a solução dos problemas que podem aparecer em sua jornada. Eles podem parecer grandes, mas você encontrará o melhor caminho para resolvê-los nos próximos dias.

Peixes

Esteja preparado, pois se aproximam dias em que perdoará alguém que te machucou, principalmente porque a certo modo entenderá o que essa pessoa fez e seus motivos. Tenha a mente e o coração abertos.

