Veja o que acontece com a sua saúde se você BEBER TODOS OS DIAS

Com a chegada do carnaval, muitas pessoas aproveitam os dias de celebração para descansar e viajar, mas uma grande parcela da população, principalmente aquela que ama uma boa festa, aproveita o carnaval para dançar, beijar e também beber.

Contudo, é preciso muito cuidado para não exagerar na bebida pois, além de uma forte ressaca no outro dia, o excesso de álcool pode causar diversos efeitos negativos para a saúde a longo prazo.

Segundo o site ‘Viver Bem’, com o passar do tempo, indivíduos que exageram na bebida podem sofrer com:

Pressão alta e doenças cardíacas

De acordo com a publicação, o álcool prejudica o controle da pressão arterial, podendo causar hipertensão.

Cirrose

A cirrose é resultado de lesões e inflamações no fígado causadas pelo consumo de bebidas alcóolicas. Com o passar do tempo, o órgão acaba sendo prejudicado e perdendo a função.

Gastrite

Bebidas alcóolicas também são causadoras da gastrite, pois elas irritam as mucosas do estômago.

Hepatite alcóolica

Também chamada de gordura no fígado, a hepatite alcóolica acontece quando o fígado, órgão responsável pela metabolização do etanol não consegue efetuar a função pelo excesso de álcool. Quando isso acontece, substâncias tóxicas se concentram no local, prejudicando o funcionamento com o passar do tempo.

Dicas para curar a ressaca

Se você exagerou na bebida alcóolica, a primeira dica é tomar mais cuidado da próxima vez e intercalar a bebida com a ingestão de água.

Caso você não tenha ingerido água enquanto bebia, beba bastante água para compensar a desidratação recorrente do álcool. Busque também se alimentar, optando por refeições leves e frutas.

No momento da ressaca também é importante descansar bem o corpo para repor as energias.

