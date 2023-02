Os 7 MELHORES perfumes masculinos nacionais DO MOMENTO Imagem: Pexels

Você gosta de perfumes nacionais e quer saber quais são as fragrâncias mais badaladas do momento? Veja a seguir os 7 perfumes masculinos nacionais que estão fazendo sucesso entre os homens!

Maxximus IX - In The Box

As notas de topo são: Hortelã, Artemísia, Lavanda e Tangerina. As notas de coração são: Caramelo, Patchouli, Fava Tonka, Cipreste, Cacau e Gerânio. As notas de fundo são: Vetiver, Cedro, Madeira de Âmbar, Sândalo e Almíscar.

Sapientiae Niche Estelar

As notas de topo são: Anis Estrelado, Pimenta Rosa, Cassis, Mandarina e Bergamota Siciliana. As notas de coração são: Canela Chinesa, Cedro, Cashmeran e Íris. As notas de fundo são: Ambroxan, Tabaco, Agarwood (Oud), Caramelo, Âmbar e Patchouli.

Zaad Expedition - O Boticário

As notas de topo são: Gin, Mandarina, Toranja, Notas Aquáticas, Notas Verdes, Bergamota, Laranja, Maçã e Tomilho. As notas de coração são: Sálvia, Alecrim, Noz-moscada, Pimenta Preta, Carvalho, Violeta e Rosa. As notas de fundo são: Vetiver, Sândalo, Almíscar, Notas Metálicas, Cedro, Notas Amadeiradas, Patchouli, Âmbar e Couro.

Malbec X - O Boticário

As notas de topo são: Folhas de Violeta, Yuzu, Mandarina e Toranja. As notas de coração são: Benjoim, Cardamomo e Fator X. As notas de fundo são: Couro, Camurça, Âmbar e Patchouli.

Homem Neo - Natura

As notas de topo são: Pimenta Rosa, Pimenta Preta, Cardamomo, Pataqueira, Noz-moscada, Toranja e Bergamota. As notas de coração são: Cashmeran, Copaíba, Cedro Atlas, Vetiver e Madeira Guaiac. As notas de fundo são: Âmbar, Almíscar, Fava Tonka, Cumarina, Baunilha e Musgo.

Club 6 Exclusive - Eudora

As notas de topo são: Calda, Abacaxi, Maçã, Pimenta Preta, Toranja e Sálvia. As notas de coração são: Canela, Flor de Laranjeira, Lavanda e Gerânio. As notas de fundo são: Caramelo, Whiskey, Âmbar, Cumarina, Cedro, Patchouli, Ládano, Vetiver e Diamante Negro.

Essencial Único - Natura

As notas de topo são: Açafrão, Ishpink, Noz-moscada, Pimenta Rosa e Pomelo. As notas de coração são: Copaíba, Vetiver, Cedro e Frésia. As notas de fundo são: Ládano, Âmbar, Cumarina, Benjoim, Mirra, Opoponax, Baunilha e Almíscar.