Os 5 signos que estão com a sensualidade em alta no carnaval

O carnaval chegou e alguns signos do zodíaco aproveitam uma energia sensual intensa que pode atrair muitos romances.

Confira quais são os signos que estão com a sensualidade em alta no carnaval:

Áries

A partir do fim de semana, o ariano terá dias que podem ser muito leves e divertidos, mas também de um forte poder de sedução. Algumas portas podem se abrir no amor, mas é bom não abusar para não se envolver em roubadas. A sabedoria e a tranquilidade na hora de tomar decisões é o que ajudará a aproveitar as oportunidades de forma positiva.

Touro

A sedução aumenta e isso o ajuda a realizar desejos. É uma boa hora para conhecer gente nova e movimentar as coisas, principalmente para os solteiros. A chance de se apaixonar pode ser mais alta e amizades também tendem a revelar sentimentos; esteja atento.

Gêmeos

O poder de sedução está em alta e muitas pessoas tendem a se aproximar. É um momento de sorte e de mudanças também, por isso conexões mais importantes podem ser iniciadas e render romances mais profundos.

Câncer

Esta fase facilita o contato com amizades e pretendentes! A energia de sensualidade é poderosa e seu mistério irá atrair curiosos. Tome algumas atitudes com clareza das suas consequências e aproveite a diversão deixando fluir, sem pressionar as coisas.

Escorpião

Você está com a sensualidade em alta e em evidencia, o que pede cautela com algumas atitudes que podem impulsionar o julgamento alheio. Curta essa energia de forma leve, mas com responsabilidade para não ficar com ressaca moral.

