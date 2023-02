Como relaxar mais tomando este suco caseiro com menta e mais 3 ingredientes Foto ilustrativa - Freepik - @firsovanina

Mais uma semana terminando e além de se assegurar que garantiu todo o tempo ideal para descansar, relaxar pode se tornar ainda mais fácil e melhor com uma dica de suco caseiro que trouxemos nesta oportunidade.

Com uma mescla de infusão de menta e mais alguns itens, você garantirá uma bebida deliciosa em alguns passos simples. Vamos lá conferir os detalhes? As informações são do portal Mejor con Salud (nome em espanhol).

Suco caseiro relaxante

Ingredientes:

1 copo (200ml) de infusão de menta;

1 colher (sopa) de mel;

1 pera.

2 colheres de aveia (moída).

+ Estes conteúdos podem te interessar:

Modo de preparo:

O primeiro passo será preparar a sua infusão de menta;

Uma vez esfriada, coloque no liquidificador com os demais ingredientes. Não esqueça de remover a semente da pera e cortá-la em pedaços;

Agora, bata por alguns segundos;

Caso queira, adicione gelo;

Então, tome seu suco imediatamente.

Atenção!

Ressaltamos que todo o disposto anteriormente tem a finalidade informativa e não visa assegurar diagnósticos, tratamentos ou substituir as visitas regulares ao médico.

+ Se gostou do conteúdo, não deixe de ler: