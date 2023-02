Webb da NASA revela detalhes ocultos de região distante no espaço por primeira vez e surpreende especialistas

Pesquisadores usando o Telescópio Espacial James Webb da NASA estão observando pela primeira vez a formação de estrelas, gás e poeira em galáxias próximas com resolução sem precedentes em comprimentos de onda infravermelhos.

Como detalhado pela NASA, os dados permitiram uma coleta inicial de 21 trabalhos de pesquisa que fornecem uma nova visão sobre como alguns dos processos de menor escala em nosso universo – o início da formação estelar – impactam a evolução dos maiores objetos em nosso cosmos: as galáxias.

O maior levantamento de galáxias próximas no primeiro ano de operações científicas do Webb está sendo realizado pela colaboração Phangs, envolvendo mais de 100 pesquisadores de todo o mundo.

A equipe está estudando uma amostra diversificada de 19 galáxias espirais e, nos primeiros meses de operações científicas de Webb, foram feitas observações de cinco desses alvos – M74, NGC 7496, IC 5332, NGC 1365 e NGC 1433.

Como detalhado pela NASA, os resultados já estão surpreendendo os astrônomos.

As imagens do MIRI do Webb revelam a presença de uma rede de características altamente estruturadas dentro dessas galáxias – cavidades brilhantes de poeira e enormes bolhas cavernosas de gás que revestem os braços espirais.

Em algumas regiões das galáxias próximas observadas, esta teia de características aparece construída a partir de conchas e bolhas individuais e sobrepostas onde estrelas jovens estão liberando energia.

As imagens de alta resolução necessárias para estudar essas estruturas há muito escapam dos astrônomos – até que Webb entrou em cena.

Os poderosos recursos de infravermelho do Webb podem perfurar a poeira para conectar as peças do quebra-cabeça que faltam.

Por exemplo, comprimentos de onda específicos observáveis pelo MIRI e pela câmera de infravermelho próximo de Webb são sensíveis à emissão de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, que desempenham um papel crítico na formação de estrelas e planetas.

Crédito (Reprodução NASA)

Como detalhado pela NASA, essas moléculas foram detectadas por Webb nas primeiras observações do programa PHANGS.

Estudar essas interações na escala mais fina pode ajudar a fornecer informações sobre a imagem mais ampla de como as galáxias evoluíram ao longo do tempo.

A equipe do PHANGS trabalhará para criar e liberar conjuntos de dados que alinhem os dados do Webb a cada um dos conjuntos de dados complementares obtidos anteriormente de outros observatórios, para ajudar a acelerar a descoberta pela comunidade astronômica mais ampla.

Ainda de acordo com as informações, a pesquisa da equipe do PHANGS está sendo conduzida como parte do programa Observador Geral 2107.

Crédito (Reprodução NASA)

Texto com informações da NASA