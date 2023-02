Relacionamento: 3 ERROS que você comete e deixam sua relação com o parceiro ainda pior (Reprodução/HBO Max)

Existem certos tipis de atitudes nos relacionamentos amorosos que afastam os casais. Durante o cotidiano, às vezes não é tão notório quando se está agindo de forma errada dentro da relação. Contudo, diversos detalhes do dia a dia podem acabar colaborando para uma bola de neve destruidora.

Quando pequenos gestos positivos são demonstrados no relacionamento, sendo algo recíproco, a maturidade e solidez ficam ainda mais evidente. Palavras de afirmação, afeto, toque, respeito, cuidado e amor acabam colaborando para o crescimento e permanência saudável do casal.

Por que do contrário seria diferente?

Se não há respeito, comunicação, amor, carinho e outros atributos positivos demonstrados, o efeito será completamente o oposto de uma relação saudável e harmônica. Basta refletir por alguns segundos como sua dinâmica com o parceiro tem sido conduzida na vida cotidiana.

Erros existem, mas reparos também devem existir

Como seres humanos, em natural cometer erros em determinados momentos. O problema surge quando você não se preocupa em concertá-los e evitá-los. Sendo assim, acaba repetindo as mesmas atitudes até desgastar o compromisso amoroso.

“Muitas pessoas vêm para a terapia perguntando por que lutam para manter seu relacionamento em um lugar saudável”, explica o psicólogo e pós-doutor, Mark Travers, ao Psycholgy Today. “Gerenciar conflitos nos relacionamentos é mais fácil dizer do que fazer. No entanto, ao evitar esses erros aparentemente pequenos, você pode abrir caminho para um relacionamento mais saudável com seu parceiro.”

Baseado na mesma fonte, abaixo você confere três erros – aparentemente pequenos – mas capazes de deixar seu relacionamento no fundo do poço.

3 ERROS que você comete e deixam sua relação com o parceiro ainda pior