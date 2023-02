Esse são os perfumes mais parecidos com o importado 212 Imagem: Pexels

O perfume 212 é um dos favoritos entre os homens e mesmo sendo considerada uma fragrância muito comum, faz sucesso desde o dia do seu lançamento.

Contudo, por ser uma fragrância importada, seu preço não é tão atrativo. Contudo, é possível escolher outros que possuem o mesmo aroma, mas com um valor muito mais em conta. Confira a seguir os perfumes mais parecidos com o 212.

Parecidos com o 212 Men

Ville - Nuancielo

As notas de topo são Bergamota, Especiarias, Lavanda, Toranja, Petitgrain e Notas Verdes. As notas de coração são Gengibre, Violeta, Sálvia e Gardênia e as notas de fundo são Vetiver, Ládano, Sândalo, Almíscar, Madeira Guaiac e Incenso.

Arsenal Platinum - Gilles Cantuel

As notas de topo são Gálbano, Bergamota, Limão e Mandarina. As notas de coração são Lavanda, Anis, Néroli e Folha de Violeta e as notas de fundo são Incenso, Vetiver e Notas Amadeiradas.

Parecidos com o 212 VIP Men

Sweet Whisky - Nuancielo

As notas de topo são Pimenta, Limão, Gengibre e Maracujá. As notas de coração são Especiarias, Vodka, Gengibre e Hortelã e as notas de fundo são Âmbar, Couro e Notas Amadeiradas.

Lattiude Origini - Hinode

As notas de topo são Limão e Hortelã. As notas de coração são Fava Tonka, Pimenta Preta, Rosa e Noz-moscada e as notas de fundo são Âmbar, Jasmim, Notas Amadeiradas e Almíscar.

Men Only - O Boticário

As notas de topo são Tangerina, Gengibre, Hortelã, Pimenta Preta e Tomilho. As notas de coração são Âmbar, Pêssego, Manjericão, Vetiver e Folha de Violeta e as notas de fundo são Baunilha, Fava Tonka, Madeira Guaiac, Couro, Almíscar e Madeira de Cashmere.

Parecidos com 212 VIP Black

Night Caviar - Paris Elysees

As notas de topo são Absinto, Anis e Erva-Doce. A nota de coração é Lavanda e as notas de fundo são Almíscar e Casca de Baunilha Negra.

Eron - Thera Cosméticos

As notas de topo são Absinto, Erva-Doce e Anis. A nota de coração é Lavanda e as notas de fundo são Baunilha e Almíscar.