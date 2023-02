Com vestido rosa e plataforma: Jennifer Lopez tem look ideal para arrasar em um encontro

Jennifer Lopez e Ben Affleck passaram o primeiro Dia dos Namorados juntos depois de dar uma segunda chance ao romance que começou em 2002. 20 anos depois eles mostram que o amor não acaba e que os rumores de uma suposta crise são apenas isso: rumores.

E claro que a cantora e atriz iria utilizar um look fantástico para a ocasião, que também contou com uma tatuagem de casal, com setas e as iniciais de ambos, demonstrando que o amor deles está mais forte do que nunca.

Look de Jennifer Lopez para o Dia dos Namorados: ideal para um encontro romântico

J.Lo contribuiu sozinha para que muitas vestidos se tornassem tendência, e ela não está prestes a parar. Ainda esta semana, Lopez usou a tendência de vestido mais bonita e romântica da temporada, o que era apropriado, já que era o Dia dos Namorados.

Como nas últimas temporadas, tudo o que remete a um look de bailarina continua em tendência - talvez ainda mais para a primavera / verão de 2023. Sandy Liang, Interior e Prada são apenas algumas das marcas que mantêm a tendência do balletcore para a primavera, e o vestido de Lopez foi o exemplo perfeito da estética.

Enquanto Ben Affleck usou um trench coat que combinava com um terno azul, camisa branca e sapato de camurça, ela optou por um vestido transparente rosa e branco da Dolce & Gabbana com uma saia rodada, cuja soltura fez a cantora parecer enrolada em algodão doce, com mangas bufantes e alguns babados com um decote cruzado, que ela acentuou com um cinto com o logotipo da marca e um par de saltos plataforma metálicos. O look todo pode ser melhor descrito como sonhadora.

Para complementar o look sonhador, a maquiagem foi em tons pêssego que combinaram perfeitamente e harmonizaram com seu estilo balletcore.