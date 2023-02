Carnaval 2023: acessórios e itens que não podem faltar na sua pochete

Carnaval chegando e a gente só consegue pensar em uma coisa: montar o look perfeito para arrasar na folia! E se tem um item que é indispensável para quem quer curtir sem preocupações, é a pochete! Além de ser super prática, ela também é fashion e deixa o look ainda mais estiloso. Mas, afinal, o que não pode faltar na pochete para sair no carnaval?

Confira abaixo itens indispensáveis para ter um ótimo carnaval

Glitter

Se tem uma coisa que não pode faltar na pochete é o glitter! Ele é o protagonista do carnaval e faz toda a diferença na hora de montar a produção. Além disso, é um item versátil e pode ser usado no rosto, no corpo, no cabelo e até nas roupas.

Protetor solar

Não podemos esquecer que estamos no verão e que o sol está a pino! Por isso, é fundamental levar um protetor solar na pochete. Opte por um produto com fator de proteção alto e que seja resistente à água, para não precisar ficar reaplicando a todo momento.

Dinheiro e documentos

Não dá para sair de casa sem levar os documentos e o dinheiro, não é mesmo? Por isso, lembre-se de colocá-los na pochete para não correr o risco de perdê-los durante a folia.

Lenço umedecido

Quem já passou pelo carnaval sabe que a maquiagem derrete com o suor e que é difícil manter a pele limpa e hidratada. Para evitar esse problema, leve um lenço umedecido na pochete e use sempre que sentir a necessidade.

Snacks

Ninguém quer ficar parando toda hora para comer durante a folia, não é mesmo? Por isso, leve alguns snacks na pochete para matar a fome e repor as energias. Opções como barrinhas de cereais, castanhas e frutas secas são práticas e saudáveis.

Carregador portátil

Com tantas fotos e vídeos sendo registrados durante o carnaval, é comum que a bateria do celular acabe rapidinho. Para não ficar na mão, leve um carregador portátil na pochete e carregue o celular sempre que precisar.

E aí, pronta para arrasar no carnaval com uma pochete super completa? Lembre-se de colocar esses itens na sua bolsa e aproveite a folia sem preocupações!