Você poderia faturar mais de R$ 700 mil se tiver estas notas com estes detalhes

Você já imaginou a possibilidade de um pequeno “erro” fazer com que receba muito dinheiro? Bom, se ficou curioso, nós te explicamos a seguir mais detalhes desta situação e como identificar se você é um sortudo. Vamos lá?

Segundo detalha o portal Metro Ecuador, no ano de 2014, a Reserva Federal dos Estados Unidos imprimiu por erro duas vezes um lote com 6,4 milhões de notas de um dólar. O ponto neste caso é que os bilhetes tiveram por consequência seu número de série duplicados, ou melhor, repetidos.

A possibilidade de faturar mais de R$ 700 mil

O portal equatoriano destaca que há pessoas interessadas em encontrar os “pares” destas notas, o que valeria cerca de USD $150 mil (dólares).

Como reconhecer estas notas então?

Além do fato de ambos serem bilhetes de um dólar, eles devem conter os seguintes números B00000001 e B00250000 ou B03200001 e B09600000. Junto a isso, você deve se certificar que tenham o selo da Reserva Federal com a letra “B” e com a numeração anterior terminada com uma estrela.

Até o momento, poucos foram os sortudos que encontraram os “bilhetes pares”.

