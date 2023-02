União estável: “Como descobrir se meu ex-marido deu uma casa para a amante?”

“Meu ex-marido se casou com a amante que era a minha manicure. Atualmente eles estão morando em uma mansão que todos falam que ele deu para ela ainda enquanto estávamos juntos. Como faço para descobrir isso?”

A dúvida jurídica acabou viralizando nas redes sociais após esclarecimento da advogada Miriane Ferreira, mestrando em Direito.

Com mais de 1 milhão de seguidores, a especialista é conhecida como esclarecer pontos importantes do ordenamento jurídico.

“Hoje em dia, por meio de cartórios online, você consegue descobrir bens em nome de qualquer pessoa em qualquer lugar do Brasil, mas para isso você precisa ter o nome o CPF dela”, detalhou.

“Caso você não tenha, é possível fazer uma busca nesses mesmos cartórios pela certidão de casamento com nome do seu marido. Nessa busca, você conseguirá uma cópia da matrícula desse imóvel”.

“Lá vai constar a data e o valor desse bem. Caso seja mesmo na data em que vocês estavam juntos, e e ela realmente não tinha condições financeiras para adquirir esse bem, você poderá ingressar com uma ação judicial alegando que aquela compra e venda na verdade foi uma doação”.

“E toda doação feita para amante, pode ser anulada”, completou. Confira vídeo explicativo:

“Meu marido me traiu e saiu de casa. Agora ele voltou querendo vender o imóvel e pegar uma parte. Ele pode isso?”

Outra dúvida importante também foi esclarecida pela especialista recentemente. Conforme orientação, após sair por mais de anos de casa, ele perde esse direito (de querer de volta).

“Ele não tem esse direito. Porque aquela pessoa que abandona o lar conjugal e fica por mais de dois anos sem reivindicar a posse desse bem, pode perder a sua parte pela usucapião”, disse em vídeo.

“Então, o melhor que você tem a fazer é entrar com uma ação reivindicando a parte dele para você pela usucapião. Ou caso você não tenha condições financeiras para isso, fala para ele ir atrás dos direitos dele”, orientou.

“Porque caso ele entre com a ação de partilha, você poderá alegar em sua defesa a usucapião. Com isso, além de tudo, ele terá que pagar as custas processuais e os honorários advocatícios”.

Texto com informações do perfil @dra.mirianeferreira