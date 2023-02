Relacionamento: Você precisa se dar conta que ele é o parceiro CERTO após estes 5 sinais

Relacionamento: 5 dicas infalíveis para construir uma relação feliz com o parceiro, segundo especialista (Reprodução/Color Force)

Relacionamentos perfeitos em que a felicidade, o conforto e o bem-estar predominam integralmente não existem. Diferente dos contos de fadas, a realidade manifesta todos os traços de um ser humano, tanto seus atributos positivos quanto suas imperfeições.

Antes de pensar sobre ter ou não um parceiro ideal, é necessário ter em mente que nenhum ser humano é capaz de preencher todas as suas expectativas. Basta se olhar no espelho e se questionar em relação a você com os outros.

Embora a perfeição em carne e osso seja algo somente da ficção, é possível sim encontrar a pessoa certa, desde que ela te corresponda em todos os aspectos necessários para uma boa convivência. Em relações amorosas, deve existir o respeito, o afeto, o carinho, a responsabilidade afetiva, o compromisso, o desejo e, é claro, o amor em si.

Leia mais: Relacionamento: Sua relação com o parceiro NÃO vai de mal a pior se existir estes 5 sinais

Sem barreiras de imperfeições

Como todo ser humano tem defeito, é praticamente impossível se relacionar sem que eles sejam expostos. Contudo, a pessoa certa para outra é quando ela entende que você a ama mesmo sob suas imperfeições, e o do contrário ocorre o mesmo.

“O espaço entre você e o outro permite que cada indivíduo mantenha sua própria identidade e integridade. O crescimento pessoal e o crescimento ao lado do outro ocorrem quando aprendemos a conviver e amar a singularidade do outro como gostaríamos para nós mesmos. E aquela última frase, ‘para que cada um veja o outro inteiro contra o céu’ significa que um relacionamento saudável, o parceiro certo, quer tudo de você, não apenas algumas peças que eles gostam, mas tudo sobre você”, elucida a psiquiatra Abigail Brenner ao Psychology Today.

Abaixo, você confere os cinco sinais que apontam seu parceiro como a pessoa ideal.

Você precisa se dar conta que ele é o parceiro CERTO após estes 5 sinais