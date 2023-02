Relacionamento: “Meu namorado quer me ver fazendo sexo com outros homens mais velhos. O que fazer?” Imagem: Pexels

Um dos principais problemas em um relacionamento são as expectativas e vontades que os indivíduos podem ter e nem sempre o parceiro ou parceira concorda com aquilo. Um desses casos entram os fetiches, que, dependendo do tipo de relação, pode fazer bem ao casal ou acabar arruinando tudo.

E foi justamente um desses gostos considerados ‘diferentões’ por muitos que fez uma mulher que não quis se identificar escrever para o Metro UK. Ela relata que seu companeiro possui “gostos interessantes” na hora do sexo.

“Tenho vinte e poucos anos e meu namorado é cinco anos mais velho. No ano passado, fomos morar juntos e, aparentemente, temos um relacionamento normal. Temos bons empregos, muitos amigos e relacionamentos razoáveis com ambas as famílias. Mas aqui está o que é diferente. Ele gosta muito que eu faça sexo com homens mais velhos, geralmente enquanto ele assiste. No entanto, mesmo que ele não possa estar lá, ele fica excitado por eu contar a ele sobre isso [...]”.

Ela explica que tudo começou quando um homem mais velho deu uma carona para o casal após uma festa. O trio acabou entrando em casa e o namorado incentivou sua companheira a ficar com o rapaz. A jovem também comenta que isso começou acontecer com mais frequência, mas que o namorado sente ciúme quando um cara da mesma idade começa a dar atenção para ela.

“[...] Não me interpretem mal, eu gosto disso, mas sei que não é exatamente um comportamento ‘normal’ e tenho certeza que meus amigos e minha família ficariam loucos se soubessem. Minha pergunta é: por que ele é assim?” Questiona a mulher.

O que dizem os especialistas

A psicóloga Dra. Angharad Rudkin explica que o problema não está no companheiro e sim na jovem que faz as coisas para agradar o namorado.

“Se é isso que você realmente quer, então não há nada de errado com esse sexo consensual. No entanto, se você está fazendo isso porque teme que seu namorado vá embora se você disser não, isso é menos saudável”, diz Rudkin.

“Você parece ter se convencido de que a coisa do sexo estranho está bem, mas você percebeu que o ciúme é um problema. A relação de poder que você tem com seu namorado parece preocupante. Ele está te colocando em situações de risco e embora você diga que está disposto, soa muito liderado por ele”, comenta James McConnachie, outra especialista.

Ou seja, as especialistas concluem que você deve parar de se perguntar sobre os gostos do seu namorado e questionar o motivo da mulher permitir isso.