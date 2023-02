Maquiagem: 5 ideias para fazer sucesso no carnaval com as tendências do momento

Carnaval e maquiagem caminham lado a lado! Mesmo se você não estiver afim de investir um um look bafônico, pelo menos a make tem que estar em dia, não é?

Por isso, hoje vamos demonstrar algumas ideias de maquiagens para quem adora se destacar pelo olhar, com um toque bem 2023, para brilhar no carnaval!

Ideias para conseguir uma maquiagem fantástica neste carnaval

Cores vibrantes, toques de brilho extra, pedrinhas brilhantes e delineador flutuante não podem faltar!

Delineado flutuante com detalhes brilhantes

Para dar ao delineador flutuante um ar mais anos 60, delineie a curva do olho com um pouco de glitter. Lembre-se que a regra do menos é mais, aqui não se aplica, então, que tal adicionar umas pedrinhas brilhantes?

Sombras em tons dourados

Como se especula, os tons dourados e prateados serão a grande aposta da maquiagem em 2023. Assim como será um SIM absoluto usar acessórios em tons ultrabrilhantes, as sombras douradas também farão sua grande aparição neste carnaval (como sempre).

Se quiser ousar ainda mais, jogue glitter dourado e seja o próprio SOL neste carnaval!

Delineador e-girl

Lembre-se que o truque é desenhar bem os traços e marcá-los perfeitamente, em tons escuros, pastéis, neon ou ultrabrilhantes e adicionar pedrinhas para deixar o olhar ainda mais lindo.

Tons vibrantes e muito bronzer

Para criar um look mais anos sessenta, lembre-se de usar tons de verde, rosa e azul. Não se esqueça de adicionar uma camada dupla de bronzer na maçã do rosto para dar mais luz à pele.

Olho de gato em tons neon

Sutis, mas elegantes, os delineadores gatinho são sempre um sucesso certeiro e se forem em tons neon para os dias de folia, melhor ainda!

Se você é uma daquelas fascinadas por delineadores clássicos e discretos, opte por tons que evoquem o estilo barbiecore.

