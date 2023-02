Horóscopo do carnaval 2023: conselhos para cada signo do zodíaco

O carnaval de 2023 chegou e cada signo do zodíaco recebe conselhos importantes para curtir a festa da melhor forma.

Confira a seguir:

Áries

Reencontros com pessoas do passado podem acontecer e é importante ter em mente que alguns problemas nunca mudam.

Touro

Evite passar por situações complicadas ao deixar algumas para resolver para depois; você se divertirá melhor deixando tudo em dia.

Gêmeos

Saúde e energia aumenta, mas é importante não esquecer de se cuidar e ter consciência das ações para não enfrentar ressaca moral.

Câncer

Cuidado com golpes e comece a ser mais desconfiado. No amor, reconheça alguns erros para não complicar as coisas.

Leão

Não é hora de desanimar, pois algo importante está chegando em sua vida e é importante estar atento e paciente.

Virgem

Cuidado ao se envolver nos problemas das outras pessoas e tenha cuidado extra com perdas na rua.

Libra

Cuidado com conflitos e decida manter a calma. Não ceda a provocações e tenha dias maravilhosos.

Escorpião

Saiba pedir desculpa e mudar hábitos que não são ruins; demonstre o interesse para não perder algo importante.

Sagitário

Boas notícias chegam em breve e é importante ter um tempo para descansar também; se divirta e reserve momentos de autocuidado.

Capricórnio

Hora de se preparar para mudanças e não deixar pendencias em suas responsabilidades. Alguém irá se declarar ou tomar a iniciativa.

Aquário

Cuidado com o passado que regressa na vida amorosa, pois a confiança pode ser quebrada de novo. Não escolha quem já o machucou.

Peixes

Recupere as esperanças e se divirta porque logo as coisas ganham o sentido que você sempre quis.

