Gastrite nervosa: esses são os 10 sintomas principais da doença

O cérebro influencia o sistema digestivo e vice-versa de uma forma surpreende e diversos sintomas mostram isso. Afinal, quem nunca se sentiu irritado ao estar com fome, ou sofreu com uma dor de barriga em uma situação de nervosismo? Mas essas situações não é nada comparado a uma gastrite nervosa, que pode causar muitas dores a quem sofre com isso.

“Um intestino com problemas pode enviar sinais para o cérebro, assim como um cérebro com problemas pode enviar sinais para o intestino. Portanto, a dor de estômago ou intestino de uma pessoa pode ser a causa ou produto de ansiedade, estresse ou depressão”, explica o site da Harvard Medical School.

A gastrite, um tipo de condição gastrointestinal comum, pode ocorrer devidos a esses fatores relacionados as emoções, neste caso chamada de gastrite emocional ou nervosa.

Causas

A gastrite é um tipo de inflamação na mucosa que reveste as paredes internas do estômago. Entre as causas da doença estão a bactéria Helicobacter pylori, pessoas que tomam muitos analgésicos, como o ibuprofeno, o avanço da idade, o consumo excessivo de bebida alcóolica ou o tratamento de câncer.

LEIA TAMBÉM: Saiba mais sobre o vírus de Marburg, considerado um dos mais letais do mundo

Outra causa da gastrite é o e o estresse, que pode resultar em uma gastrite aguda. Além do estresse mental, algum tipo de lesão ou doença grave pode causar a condição.

“Não se sabe exatamente por que uma doença grave pode causar gastrite, mas pode estar relacionada à diminuição do fluxo sanguíneo para o estômago, aumento da quantidade de ácido no estômago e/ou a capacidade prejudicada do estômago de proteger e renovar o revestimento gástrico”, diz o Manual do MSD.

Principais sintomas

A gastrite nervosa pode ocorrer a partir de uma situação de estresse ou se manter constantemente. Os sintomas mais comuns são:

Desconforto que evolui para fortes dores no estômago;

Sensação de estar satisfeito, mesmo se alimentando pouco;

Acidez estomacal;

Ardor no peito;

Inflamação;

Náuseas;

Dor no pescoço e ombros;

Problemas para dormir;

Irritabilidade;

Perda de cabelo e alterações na pele.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

ATENÇÃO!

Este texto tem como objetivo apenas informar e não diagnosticar doenças. Caso apresente sintomas ou tenha dúvidas, procure um médico e nunca faça o uso de medicamentos sem prescrição.