Como Áries, Touro Gêmeos e Câncer passam a sexta-feira (17), segundo o tarot

Mais uma semana quase terminando e o que acha de conferir o que universo e as cartas do tarot revelam para esta sexta-feira (17)? Se você é do signo de Áries, Touro, Gêmeos ou Câncer, confira a seguir o que o futuro reserva.

Áries

Para esta sexta-feira (17), a pessoa de Áries tem bastante êxito no campo profissional, os demais pontos de sua vida também devem avançar, porém em menor ritmo.

Quando falamos sobre o amor, tome o espaço que precisar e não ceda ao crush tão facilmente.

Touro

Touro, por sua vez, recebe um conselho das cartas do tarot nesta sexta-feira (17): trabalhe mais a sua autoestima e encare a vida por uma perspectiva positiva, pois a negatividade não te levará a lugar algum.

Gêmeos

Aproveite este dia para passá-lo com pessoas que ama, podendo marcar um jantar ou outro encontro. Além disso, as cartas deixam um conselho: é importante que tire um tempo para descansar e aliviar este esgotamento que vem sentindo.

Câncer

Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, este é o conselho das cartas do tarot para a pessoa de Câncer e isso vale para qualquer campo de sua vida. Se você sente algo pelo crush, este será o dia ideal para se abrir.

Com Depor.

