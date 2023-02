A nova imagem captada pelo telescópio Webb da NASA que revela detalhes ocultos de aglomerado distante

Os astrônomos revelaram a mais recente imagem de campo profundo do Telescópio Espacial James Webb da NASA, apresentando detalhes nunca antes vistos em uma região do espaço conhecida como Aglomerado de Pandora (Abell 2744).

A visão de Webb mostra três aglomerados de galáxias – já enormes – se unindo para formar um megaaglomerado. A massa combinada dos aglomerados de galáxias cria uma poderosa lente gravitacional , um efeito de ampliação natural da gravidade, permitindo que galáxias muito mais distantes no início do universo sejam observadas usando o aglomerado como uma lupa.

Como detalhado pela NASA, apenas o núcleo central de Pandora foi previamente estudado em detalhes pelo Telescópio Hubble. Ao combinar os poderosos instrumentos infravermelhos do Webb com uma ampla visão em mosaico das múltiplas áreas de lente da região, os astrônomos visam alcançar um equilíbrio de amplitude e profundidade que abrirá uma nova fronteira no estudo da cosmologia e evolução galáctica.

A nova visão do Pandora’s Cluster reúne quatro instantâneos do Webb em uma imagem panorâmica, exibindo cerca de 50.000 fontes de luz infravermelha próxima.

Além da ampliação, as lentes gravitacionais distorcem a aparência de galáxias distantes, então elas parecem muito diferentes daquelas em primeiro plano.

A “lente” do aglomerado de galáxias é tão massiva que distorce o próprio tecido do espaço, o suficiente para que a luz de galáxias distantes que passa por esse espaço distorcido também assuma uma aparência distorcida.

Como detalhado pela NASA, no núcleo de lente no canto inferior direito da imagem Webb, que nunca foi fotografado pelo Hubble, Webb revelou centenas de galáxias distantes com lentes que aparecem como tênues linhas em arco na imagem.

A equipe do UNCOVER usou a câmera de infravermelho próximo do Webb (NIRCam) para capturar o aglomerado com exposições de 4 a 6 horas, totalizando cerca de 30 horas de tempo de observação.

O próximo passo é examinar meticulosamente os dados de imagem e selecionar galáxias para observação de acompanhamento com o NIRSpec, que fornecerá medições precisas de distância, juntamente com outras informações detalhadas sobre as composições das galáxias com lentes, fornecendo novos insights sobre a era inicial da montagem e evolução da galáxia.

Ainda de acordo com as informações, a equipe UNCOVER espera fazer essas observações NIRSpec no verão de 2023.

Texto com informações da NASA