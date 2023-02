Além de se sentir cheiroso, os perfumes tem o poder de render vários elogios. Mas para que isso aconteça, é preciso utilizar a fragrância certa no lugar certo. O escritório, por exemplo, é um lugar onde aromas mais frescos e agradáveis são bem-vindos.

Se você está buscando perfumes neste estilo, para utilizar principalmente no dia-a-dia, confira a seguir 5 perfumes masculinos que agradam facilmente.

Starwalker - Montblanc

As notas de topo são Bambú, Bergamota e Mandarina. As notas de coração são Sândalo, Almíscar Branco e Cedro. As notas de fundo são Gengibre, Resina de Abeto, Noz-moscada e Âmbar.

Versace Pour Homme - Versace

As notas de topo são Limão, Bergamota, Néroli e Rosa Centifolia. As notas de coração são Jacinto, Cedro, Sálvia Esclaréia e Gerânio e as notas de fundo são Fava Tonka, Almíscar e Âmbar.

Acqua di Giò - Giorgio Armani

As notas de topo são Lima, Limão, Bergamota, Jasmim, Laranja, Mandarina e Néroli. As notas de coração são Notas Oceânicas, Jasmim, Calone, Pêssego, Frésia, Jacinto, Alecrim, Cyclamen, Violeta, Coentro, Noz-moscada, Rosa e Resedá e as notas de fundo são Almíscar Branco, Cedro, Musgo de Carvalho, Patchouli ou Oriza e Âmbar.

Mr. Burberry - Burberry

As notas de coração são Cedro, Folha de Vidoeiro, Noz-moscada e Lavanda. e as notas de fundo são Vetiver, Madeira Guaiac, Sândalo, Madeira de Âmbar, Benjoim e Musgo de Carvalho.

Boss Bottled - Hugo Boss

As notas de topo são Maçã, Ameixa, Bergamota, Limão, Musgo de Carvalho e Gerânio. As notas de coração são Canela, Mogno e Cravo e as notas de fundo são Baunilha, Sândalo, Cedro, Vetiver e Oliveira.

