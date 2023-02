4 perfumes femininos IRRESISTÍVEIS para você ter na sua coleção

Se você ama perfumes, provavelmente possui seus aromas queridinhos separados para ocasiões especiais, não é mesmo? E que tal aumentar essa coleção com algumas fragrâncias irresistíveis? Os perfumes listados a seguir são queridinhos nacionais, além do último ser uma fragrância importada. Ao ter contato com esses perfumes, é certeza que você vai desejar adquiri-los novamente. Confira!

Grace Midnight - Hinode

Um perfume doce, ideal para mulheres que gostam de aroma de baunilha.

As notas de topo são Framboesa, Tangerina e Maçã. As notas de coração são Jasmim, Lírio-do-Vale e Rosa e as notas de fundo são Baunilha, Sândalo e Almíscar.

Una - Natura

As notas de topo são Pêssego, Cereja, Tangerina, Pimenta Rosa e Cassis. As notas de coração são Rosa Damascena, Magnólia e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Baunilha, Sândalo e Almíscar.

Coffe Woman - O Boticário

Coffe é uma das linhas mais famosas da marca O Boticário. Lançado na década de 2000, faz sucesso até os dias de hoje e é a fragrâncias favorita de muitas mulheres.

As notas de topo são Maçã Vermelha, Notas Verdes e Bergamota. As notas de coração são Café, Flor de Laranjeira Africana e Jasmim e as notas de fundo são Baunilha, Âmbar, Benjoim, Sândalo e Almíscar.

Live Irrésistible Rosy Crush - Givenchy

As notas de topo são Bagas de Goji, Pimenta Rosa, Laranja, Bergamota e Limão. As notas de coração são Rosa e Peônia e as notas de fundo são Almíscar, Baunilha, Patchouli ou Oriza e Ambroxan.

