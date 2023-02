WhatsApp: este é o truque rápido para ficar ‘invisível’ ao utilizar o app de mensagens

As informações visto por último e online indicam a última vez que uma pessoa usou o WhatsApp ou se ela está online.

Quando alguém está online, o WhatsApp dessa pessoa está aberto em primeiro plano e conectado à internet. No entanto, isso não significa que sua mensagem foi lida.

Como detalhado pelo blog do app, a informação visto por último exibe a hora em que a pessoa usou o WhatsApp pela última vez. Você pode controlar quem pode ver suas informações de visto por último e online nas configurações de privacidade.

É possível que você só consiga ver as informações visto por último ou online de alguém se já tiver conversado com essa pessoa no WhatsApp anteriormente ou se a pessoa adicionar seu número de telefone aos contatos dela.

Você pode controlar quem pode ver suas informações de visto por último e online nas configurações de privacidade do WhatsApp. Confira como:

Siga as instruções para seu sistema operacional:

Android: toque em Configurações > Privacidade.

iPhone: toque em Configurações > Privacidade.

WhatsApp Web/Computador: clique em Mais opções > Configurações > Privacidade.

Você pode definir quem poderá:

Ver suas informações de visto por último e online.

Ver sua foto do perfil.

Ver seu recado.

Ver suas atualizações de status.

Ver suas confirmações de leitura.

Adicionar você a grupos.

Há alguns motivos que impedem a visualização das informações de visto por último e online de uma pessoa:

A pessoa pode ter alterado as configurações de privacidade para ocultar essa informação.

Você pode ter alterado suas configurações de privacidade para não compartilhar sua informação de visto por último. Caso você não compartilhe seu horário de visto por último, não será possível ver essa informação de outras pessoas.

A pessoa pode ter bloqueado você.

Você nunca conversou com essa pessoa antes.

Essa pessoa não salvou seu número de telefone na agenda do celular.

Ainda de acordo com as informações, as outras pessoas ainda poderão ver quando você estiver digitando na conversa.

