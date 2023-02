Saiba mais sobre o vírus de Marburg, considerado um dos mais letais do mundo

A Organização Mundial da Saúde (OMS) convocou uma reunião de urgência na última terça-feira (14) para falar sobre o vírus Marburg, também chamado de doença de Marburg ou febre hemorrágica de Marburg, após um surto atingir a Guiné Equatorial e causar a morte de nove pessoas.

O vírus faz parte da família do ebola e deixou o país africano em estado de alerta sanitário pois o vírus é conhecido como um dos mais letais do mundo. Seu números são preocupantes, pois sua taxa de mortalidade é de 50%, mas pode chegar chegar a 88% de acordo com a sua variante e os cuidados com o infectado.

Sintomas

Os sintomas mais comuns associados ao vírus são:

Febre alta;

Dor de cabeça;

Dores musculares;

Mal-estar;

Diarreia;

Dor abdominal;

Náuseas e vômitos;

Cansaço extremo.

Transmissão

As autoridades locais contabilizaram nove mortes, 16 casos suspeitos, sendo 14 assintomáticos e dois com sintomas leves. Outras 21 pessoas estão em isolamento após contato com os mortos e mais de 4 mil seguem em quarentena.

A transmissão da doença ocorre após os humanos entrarem em contato com locais habitados por morcegos da espécie Rousettus. Após esse primeiro contato, o vírus é transmitido de pessoa para pessoa por fluidos corporais, como sangue e saliva. Por isso o isolamento e a quarentena são indicados.

O vírus

O vírus possui esse nome em homenagem a uma cidade alemã que fica às margens do rio Lahn, local onde a doença foi detectada pela promeira vem em 1967, causando surtos nos laboratórios locais. Na época, sete pessoas que realizavam pesquisas com o vírus em macacos morreram. Em 2022, duas mortes pelo vírus foram detectadas em Gana.

Com informações de Viva Bem UOL.

