Relacionamento: Sua relação com o parceiro NÃO vai de mal a pior se existir estes 5 sinais

As relações amorosas contam com diversos acontecimentos, sendo capaz de promover os estágios do compromisso ou regredir na dinâmica do casal. Embora não seja possível prever o futuro de todo relacionamento, existem alguns indicadores de sucesso e fracasso, capazes de medir cenários mais prováveis.

Quando se está passando por um cenário abusivo, é de extrema importância estar ciente e tomar providências para que haja rompimento da situação. Contudo, não se deve prestar atenção apenas quando se trata de parceiros ruins.

Companheiros que promovem sua satisfação, são boas pessoas, têm um troca recíproca, afetuosa e respeitosa também precisam entrar na lista de coisas para se tomar nota. Afinal, saber se está em um bom relacionamento ou não é importante.

Maturidade para reconhecer o real

Todos os atributos positivos que colaborem em peso para a relação também devem ser levados em consideração.

Claramente, isso não significa que sua dinâmica com parceiro não contará com as fases difíceis. Portanto, os pilares necessários estarão presentes no momento de enfrentar as tempestades da vida.

Lembre-se que não existe fórmula mágica para o sucesso de um compromisso amoroso, embora haja indicadores de sucesso ou fracasso. Para te ajudar a entender melhor os sinais, existem alguns indicadores, segundo o especialista em relacionamento e pós-doutor, Gerry Heisler, ao Psychology Today.

5 sinais claros de que sua relação está longe de ir de mal a pior com o parceiro