O Guinness World Records é a instituição responsável por catalogar os recordes mundiais. Entre feitos considerados simples e outros insanos, alguns recordes se tornam impossíveis de quebrar, seja pelo fato do Guinness banir a categoria do seu catálogo ou por ser tão insano que ninguém mais vai conseguir bater o feito.

Se você ficou interessado em saber quais são esses recordes impossíveis de serem quebrados, veja a seguir a lista retirada do site ‘Fatos Desconhecidos’.

O homem e a mulher mais altos do mundo

Com certa frequência é possível assistir ou ler matérias com pessoas altas encontradas pelo mundo, mas o recorde de ser humano mais alto vai ser difícil de ser quebrado. O feito pertence à Robert Wadlow, que foi considerado o gomem mais alto do mundo, medindo 2,72 metros em 1940. O jovem tinha pais de tamanho médio e viveu somente até os 22 anos.

Recordes mundiais IMPOSSÍVEIS de quebrar Imagem: reprodução Youtube (Top Trending)

Já a mulher mais alta do mundo foi Zeng Jinlian. Ela morava em Yujiang, província de Hunan, China, e media 2,49 metros. Zeng também faleceu jovem, aos 17 anos em 1982.

LEIA TAMBÉM: TUDO ISSO aconteceu no ano de 1998 e você NEM IMAGINAVA!

As maiores unhas do mundo

Com qual frequência você costuma cortar as suas unhas? Provavelmente mais vezes que o indiano Shridhar Chillal. O recorde de maiores unhas do mundo vai para ele, que ficou 66 anos sem cortá-las, decidindo pelo fim da rotina aos 14 anos. Porém, o rapaz optou por deixar apenas as unhas da mão esquerda crescerem, pois não queria deixar as duas mãos inutilizáveis. Quando optou por cortar as unhas, em 2018, elas mediam mais de 9 metros.

Recordes mundiais IMPOSSÍVEIS de quebrar Imagem: reprodução Guiness World Record

Pessoa que mais levou raios

Você já ouviu o ditado que “um raio não cai duas vezes no mesmo lugar”? Pois saiba que essa frase não é verdade e Roy C. Sullivan é a prova disso. De acordo com cálculos, as chances de um ser humano ser atingido por um raio são uma em 15.300 mil. Agora imagina ser atingido sete vezes? Foi esse o caso do rapaz, que sobreviveu e ficou conhecido como “O condutor de Raios Humano”. O primeiro raio o atingiu em 1942 e o último em 1977. Entre as sequelas ficaram a perda da sobrancelha e de uma unha do pé, queimaduras no ombro e em diversas outras partes do corpo.