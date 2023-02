Qual hidratante corporal utilizar em dias de calor? Veja 10 dicas!

Dias quentes pedem hidratantes corporais mais refrescantes, não é mesmo? E se você acha que a sua coleção não tem nenhum produto neste estilo e está com dúvidas sobre qual adquirir, veja as dicas a seguir. A lista traz hidratantes que, além de hidratar profundamente, deixam a pele refrescante e com um ótimo aroma. Confira!

Hidra - Quem disse, Berenice?

Com textura cremosa e hidratação profunda, possui um aroma floral frutal, que exala um ótimo cheiro em dias mais quentes.

Flor de laranjeira e óleo de abacate - Nivea

Um hidratante com bom custo-benefício e encontrado em farmácias. Deixa a pele macia e perfumada. O produto não é um hidratante, e sim um óleo essencial, mas possui rápida absorção.

Floratta Flores Secretas - O Boticário

Uma das linhas mais famosas de perfumes também possui hidratantes com o mesmo aroma. Possui um aroma bem elegante, ideal para eventos ao ar livre.

Nativa Spa Rosé - O Boticário

Esta loção revitalizante também traz um perfume diferenciado, que se assemelha ao clássico perfume 212 Sexy VIP. Sua composição possui aroma de rosas damascena, bourbaniana, mosqueta e branca.

Secret Escape - Victoria’s Secret

Se você prefere hidratantes importados, esta pode ser uma boa escolha. Contudo, este produto foi pensado apenas para deixar a pele perfumada e com aspecto de hidratação leve e não possui outros benefícios.

Outros hidratantes refrescantes para você escolher:

Cuide-Se Bem Loção Hidratante Corporal - O Boticário;

Loção Hidratante Corporal Detox - Hidramais;

Desodorante Hidratante Ekos Maracujá - Natura;

Hidratante Monange Extrato de Oliva;

Hidratante Skala Erva Doce.

