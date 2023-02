Os signos que devem ter atenção com atitudes no relacionamento

Mais uma semana de fevereiro de 2023 começa e é de atenção quanto as atitudes no amor e relacionamentos para alguns signos do zodíaco.

Confira quais são:

Leão

É hora de trabalhar em conjunto e ouvir mais as ideias dos outros também; a atitude defensiva e reações imaturas podem afastar quem você ama. Permita que novos ares preencham a convivência e aposte em experiências que podem ser prazerosas; estratégias e bons argumentos estão ao seu lado também.

Virgem

É hora de evitar o ciúme e o excesso de desconfiança, principalmente para os que estão em um compromisso. Antes de ficar inquieto, procure se acalmar e colocar as ideias no lugar. Não é hora de deixar o impulso falar mais alto, pois as consequências são ruins!

Sagitário

É hora de se libertar daquilo que atrapalha e evitar entrar em dinâmicas que podem complicar seu relacionamento. Prefira expressar mais o carinho e não se deixar influenciar por quem tem intenções que não são positivas.

Peixes

Não permita que o estresse tome conta e coloque na balança suas atitudes. É hora de sair de uma situação que o mantém refém e começar a crescer para tomar atitude mais positivas. A tentação tende a ser grande e trará sérias consequências.

