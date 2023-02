Numerologia: como o papel de parede do seu celular pode trazer sorte, amor e dinheiro em sua vida

Você sabia que a relevância do papel de parede do nosso telefone também está associada à numerologia?

Sim, o papel de parede que escolhemos também afeta nossas vidas em uma escala maior do que apenas ficar bonito em nossos celulares.

Como detalhado pelo site India.com, para isso, é necessário objeto o número de destino, digito final depois somar nossa data de nascimento por completo. Confira:

Papel de parede para número 1:

Pessoas com destino número um devem preferir optar pelo papel de parede do sol nascente ou talvez uma foto com o pai.

Alternativamente, as pessoas com o número um também podem optar por papel de parede sólido de cor rosa ou amarelo.

Eles também devem preferir cores vivas como laranja e do mesmo tom.

Papel de parede para número 2:

Pessoas com destino número 2 devem preferir a opção de papel de parede de lua cheia ou talvez uma foto sua com a mãe.

Alternativamente, também podem optar por papel de parede sólido de cor branca ou prata.

Mais do que tudo, essas pessoas devem preferir algo calmante para os olhos.

Papel de parede para número 3

As pessoas do destino número 3 devem optar por papel de parede de local religioso ou biblioteca; talvez uma foto de si mesmo com os mais velhos da família.

Alternativamente, também podem optar por papel de parede sólido de cor amarela ou dourada.

Podem usar flores de cor amarela ou laranja.

Papel de parede para número 4:

Se o número do destino de alguém for 4, deve preferir um papel de parede de montanhas (sem neve), floresta verde ou fotos com o avô/avó.

Alternativamente, também podem optar por papel de parede sólido de cor azul claro ou cinza.

Basicamente, os indivíduos número 4 devem optar por elementos como o céu ou a terra como papel de parede do telefone.

Papel de parede para número 5:

As pessoas com o número 5 devem optar por papel de parede de floresta verde com orvalho sobre ele ou uma foto com a irmã ou tia (irmã da mãe).

Alternativamente, também podem optar por papel de parede sólido de cor verde claro ou azul.

Para o número cinco, o Bamboo é a melhor opção para manter como protetor de tela.

Papel de parede para número 6:

As pessoas de número 6 devem preferir a opção de papel de parede de imagem com cônjuge e família ou moeda ou diamante.

Alternativamente, também podem optar por papel de parede sólido de cor azul.

Papel de parede para número 7:

Papéis de parede de topo de montanha com neve, topo de qualquer templo religioso, bandeira ou fotos com avô/avó são as melhores opções para pessoas com o número 7.

Alternativamente, eles também podem optar por papel de parede sólido de cor verde claro ou branco.

Como as pessoas de número 7 são mais espirituais, elas podem manter esses papéis de parede espirituais.

Papel de parede para número 8:

As pessoas que têm o destino número 8 devem optar pelo papel de parede de treino físico de si ou de qualquer pessoa que mais as motive.

Alternativamente, eles também podem optar por papel de parede sólido de cor cinza ou roxo.

Papel de parede para número 9:

As pessoas do destino número 9 devem optar por papel de parede de jaspe vermelho ou floresta com folhas vermelhas, ou imagem de rosa vermelha.

Alternativamente, eles também podem optar por papel de parede sólido de cor rosa, cor vermelha como plano de fundo do telefone.

Não há nada como eles devem ou não manter como papel de parede, mas preferem a cor vermelha.

Ainda de acordo com as informações, as sugestões acima são baseadas no número de destino de uma pessoa. Seguindo isso, atrai-se abundância e prosperidade na vida.

O conteúdo deste artigo é apenas informativo. Não se trata de incentivar orientar hábitos de consumo, fornecer diagnósticos, tratamentos ou substituir as visitas regulares ao médico. Em caso de dúvidas, consulte um profissional da área da saúde imediatamente.

Texto com informações do site ‘India.com’