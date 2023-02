Moda: Rihanna prova que é possível ser sexy na maternidade. Confira seus melhores looks

Rihanna nunca foi de seguir a norma, especialmente quando se trata de moda. Portanto, não é de surpreender que seu estilo de maternidade seja tão aventureiro e fabuloso quanto sua aparência antes de ser mãe.

Agora, a cantora usou sua apresentação no intervalo do Super Bowl para anunciar que está esperando seu segundo filho com o parceiro A$AP Rocky. E hoje, mostrou seu filho pela primeira vez, oficialmente, na capa da revista Vogue britânica, ao lado de seu parceiro.

Claro, a internet está agitada desde então e aora, podemos apenas imaginar o que ela pode usar a seguir. De casacos rosa choque a franjas de lantejoulas e muitos conjuntos de barriga à mostra, aqui estão as melhores roupas de gravidez de Rihanna até agora. Enquanto esperamos as próximas.

6 melhores looks de maternidade de Rihanna

O casaco cor-de-rosa

Em 31 de janeiro de 2022, Rihanna e A$AP Rocky anunciaram sua primeira gravidez com um passeio pelo nevado Harlem fotografado por Miles Diggs, também conhecido como Diggzy. Os fãs ficaram enlouquecidos com a notícia da gravidez e o casaco se tornou tendência na hora.

Legging preta de cintura baixa e blusa com amarrações

As leggings de maternidade são praticamente essenciais para quem está grávida, mas Rihanna nunca as usaria como qualquer outra mãe, não é? Em fevereiro de 2022, ela postou fotos no Instagram dela usando um moletom preto combinando, um cardigã com amarrações de Jean Paul Gaultier e leggings de cintura baixa da The Attico com a legenda bastante apropriada “tudo preto”. Ela complementou com longas correntes de ouro para destacar ainda mais sua barriga crescente.

Um retorno aos anos 2000

Também em fevereiro, RiRi optou por um sonretudo azul e bege. Sua combinação de jeans boyfriend de cintura baixa, blusa Fendi com amarração na frente e casaco vintage misto de jeans e animal print nos deu as principais vibrações dos anos 2000, especialmente com a adição de um boné camuflado.

Brilho, franja e lantejoulas

Mais tarde, Rihanna vestiu um look personalizado de lantejoulas, pronta para a festa definida pelo The Attico em um evento celebrando a sua marca Fenty Beauty e a Fenty Skin.

A nova gravidez: tudo vermelho

Quando Rihanna subiu ao palco para o Super Bowl LVII neste domingo, 12 de fevereiro, todos presumiram que seria uma performance inesquecível. Mal sabíamos que RiRi iria revelar que está grávida de seu segundo filho enquanto usava uma roupa toda vermelha deslumbrante. A cantora usava um traje de vôo vermelho brilhante sobre um macacão justo e peitoral brilhante, tudo cortesia de Loewe, junto com tênis da colaboração Maison Margiela x Salomon. Ela também complementou com luvas da Alaïa. Então, para o final de sua apresentação, Rihanna adicionou um puffer oversized da Alaïa, que parecia ser uma homenagem a um visual icônico usado pelo falecido André Leon Talley.

Mãe sim, sexy também

Depois de sua apresentação icônica no Super Bowl, a arista acaba de posar para a Vogue britânica, ao lado do baby Fenty, vestindo Burberry, mostrando o lado mais sexy da maternidade com maquiagem e cabelo impecáveis.