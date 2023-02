Moda: 5 looks com camiseta que você pode definitivamente usar para sair

Ideias de looks com camiseta branca. Crédito: Pinterest

Tem dia que a gente quer dar qualquer desculpa para vestir nossas roupas confortáveis, não é mesmo? Sejam calças de moletom, leggings, conjunto ou camisetas, com boas combinações, é possível transformá-los em looks chiques podem elevar qualquer peça descontraída.

A camiseta branca básica é algo que quase todo mundo tem no guarda-roupa e pode ser uma das peças mais versáteis. Dá para usar tanto com roupas casuais, roupas de trabalho e até mesmo roupas de festa. Por isso, hoje vamos mostrar aqui algumas inspirações de looks com camisetinha, que servem para todo lugar.

5 looks com camiseta que você pode definitivamente usar para sair

Blazer + Cinto + Jeans Estampado

O conjunto mais polido existe (e envolve uma camiseta). Além disso, um blazer quadrado, acessórios pretos clássicos e um jeans divertido não têm como dar errado.

Camiseta, saia e salto alto

Vestir uma camiseta branca legal com uma saia midi é um outro look perfeito para sair. Aposte em acessórios, como bolsas, óculos, colares e pulseiras e ficará ainda mais estilosa.

Camiseta com minissaia estampada

A maneira mais legal de usar uma camiseta, é com uma minissaia estampada. Aposte em uma sandália estilosa, como essa, com bico quadrado e uma bolsa de ombro e estará pronta para o evento.

Calça cargo com salto gatinho e bolsa brilhante

Sim, calças cargo, salto gatinho e acessórios brilhantes são o ponto alto desse 2023. Esta é a roupa por excelência de peças da moda que você deve considerar adicionar ao seu carrinho para este ano.

Camiseta branca com animal print e tênis

Destacar peças estampadas é sempre uma das melhores maneiras de vestir o básico. Nada como uma saia em estampa animal print e um belo tênis para completar o look que, além de confortável, se torna elegante.

Camiseta branca, baggy jeans e salto

Claro que não poderia faltar uma opção com baggy jeans aqui, não é mesmo? Além de linda, fica super estilosa com uma camiseta oversized e acessórios marcantes.