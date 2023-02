Horóscopo: conselho para cada signo finalizar a semana até 19 de fevereiro de 2023

Mais uma semana está chegando ao fim e é preciso finalizar esta fase da melhor forma.

Confira alguns conselhos que podem ajudar:

Áries

Se relacione bem com as pessoas no começo de tudo e faça um bom trabalho, pois assim qualquer falha no futuro será pequena.

Touro

Não tem iniciar planos de viagens, estudos ou aquilo que pode movimentar a sua vida de alguma forma; avance.

Gêmeos

O poder com a palavra o ajuda a se beneficiar e resolver problemas em todas as áreas da vida< aproveite e continue usando o diálogo a seu favor.

Câncer

Liberte-se de alguns pesos e faça uma pausa para se afastar de alguns conflitos; é hora de cuidar mais de você e dos seus sentimentos.

Leão

Hora de refletir e usar a intuição para se conectar com aquilo que aumenta sua fortaleza interior. Não subestime mais seu sexto sentido.

Virgem

Hora de começar a ver o caminho que se abriu e deixar seus pensamentos mais positivos, claros e focados no futuro; supere o que não deu certo.

Libra

Confie na intuição decidindo ouvir a sua voz interior independente do que acontece no exterior; não cale o sexto sentido!

Escorpião

Saiba que não é simples conseguir as coisas; os passos importantes são planejados e conquistados com esforços, sem desanimar.

Sagitário

Dias de colocar as decisões e situações em uma balança para conseguir alcançar o que é melhor; na esqueça mais de voce mesmo.

Capricórnio

Hora de ter mais estratégia e não se deixar assombrar pelo o que ainda não acontece; tenha fé para acreditar na própria capacidade e viver o futuro.

Aquário

Fortaleça sua personalidade para conseguir o que quer; não se deixe abater e comece a revelar quem realmente é.

Peixes

Lembre-se de encontrar suas dúvidas e buscar a solução para elas com paciência; tenha animo para lidar com suas questões internas antes de assumir problemas alheios.

