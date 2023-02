Esta será a quinta-feira (16) de Áries, Touro e Gêmeos, segundo o tarot

Mais uma semana quase no fim e para encerrar os próximos dias da melhor forma somente conferindo o que o universo prepara através das revelações das cartas do tarot. Seja você de Áries, Touro ou Gêmeos, basta que busque seu signo a continuação.

Áries

A quinta-feira (16) da pessoa de Áries deve ser tranquila, sempre que tenha atenção na forma como conduz seu dia. Aceite o que o universo lhe proporciona nos próximos dias, deixando que as coisas sigam seu curso, e tenha bastante paciência com o que pode se deparar em sua jornada.

Touro

Para a pessoa de Touro, as cartas do tarot deixam um conselho: é preciso ter paciência e não se precipitar, porque cada coisa acontece no seu tempo certo. Lembre-se que você ainda tem diversos meses para fazer seu projeto dar certo.

Estes conteúdos podem te interessar:

Gêmeos

Para a pessoa de Gêmeos, as cartas do tarot deixam um conselho: é hora de dar um basta nessa relação com o crush, pois você sabe que só tem sido um problema e que não vai para frente. Além disso, embora pensar nos demais seja algo importante, não se deixe em segundo lugar nunca, aprenda a se valorizar!

Com informações do portal Depor.

+ Confira mais alguns conteúdos de nosso portal: