Esses foram os sons assustadores captados durante o sobrevoo da sonda Juno da NASA em Júpiter

A Agência Espacial Americana (NASA), divulgou recentemente, os sons assustadores captados durante um sobrevoo por Júpiter, maior planeta do sistema solar e o quinto em ordem de distância do Sol.

Como detalhado pela NASA, os sons foram captados durante o sobrevoo da sonda espacial Juno em Europa, lua de Júpiter.

No arquivo, é possível escutar os sons captados na lua de Júpiter. Europa é o sexto satélite natural de Júpiter em ordem crescente de distância e o menor dos quatro satélites galileanos.

A lua descoberto em 1610 por Galileu e recebeu o nome de Europa, mãe do rei Minos de Creta e amante de Zeus.

No Twitter, a postagem com o registro já conta com mais de 2 milhões de reproduções e gerando inúmeras reações. Confira registro impressionante:

ASSUSTADOR: Esses foram os sons ouvidos durante o sobrevoo da sonda espacial Juno da NASA em Europa (lua de Júpiter). pic.twitter.com/YyqkoFs5qx — Astronomiaum 🌎🚀 (@Astronomiaum) February 13, 2023

Como informado, o Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, uma divisão da Caltech em Pasadena, Califórnia, gerencia a missão Juno para o investigador principal, Scott J. Bolton, do Southwest Research Institute em San Antonio.

Juno faz parte do Programa Novas Fronteiras da NASA, que é gerenciado no Marshall Space Flight Center da NASA em Huntsville, Alabama, para o Science Mission Directorate da agência em Washington.

Ainda de acordo com as informações, a Lockheed Martin Space em Denver construiu e opera a espaçonave.

