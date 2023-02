Doces que SÓ EXISTEM NO BRASIL!

Com um mundo globalizado, parece que todos os produtos que a gente consome vem de fora, não é mesmo? Mas saiba que existem produtos 100% nacionais que só existem no Brasil e você não sabe! Descubra quais são eles.

Chocolate Bis

É fato que muitos chocolates importados fazem sucesso no Brasil, mas um dos mais consumidos nacionalmente é o Bis, que só existe aqui! A fabricante Lacta, responsável pela marca, é fundada no Brasil, por isso o chocolate é nacional. Mesmo com a marca sendo comprada pela gigante Kraft Foods, a empresa optou por não levar o chocolate para outros países. O Bis foi criado em 1942 e desde então está presente em diversos lares brasileiros.

LEIA TAMBÉM: Recordes mundiais IMPOSSÍVEIS de quebrar

Paçoca

Outro doce muito famoso no Brasil é a paçoca. Com uma fórmula simples que mistura amendoim, açúcar e sal, as origens das paçoca são de Minas Gerais e do interior de São Paulo. O nome ‘paçoca’ é um termo indígena, que significa ‘amassar com a mão’. Um item gringo parecido com a paçoca é a pasta de amendoim, utilizado principalmente em pães. O produto não é bem visto fora do país pois quem consome reclama da textura, que lembra areia.

Brigadeiro

Além de ser um produto 100% brasileiro, alguns países não gostam muito do brigadeiro, um doce tipicamente festivo. O doce leva esse nome em homenagem ao Brigadeiro Eduardo Gomes, candidato à presidência em 1945. Se o problema com a paçoca é a textura, quem é de fora reclama que o brigadeiro é muito doce.

Com informações de ‘Nerd Show’.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ TUDO ISSO aconteceu no ano de 1998 e você NEM IMAGINAVA!

⋅ Jovem grava sua voz enquanto dorme e resultado é engraçado e assustador. Veja o vídeo

⋅ Comentários de noiva fazem a cunhada cair no choro: ‘Falei verdades’