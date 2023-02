Como usar a banana para preparar uma bebida poderosa para aliviar o estresse

Com a rotina intensa é comum que passemos por momentos de estresse ou o vejamos refletido em nossas vidas. No entanto, na mesma medida existem alternativas bastante positivas e saudáveis que podem ajudar a relaxar de forma natural.

E é tendo em mente a ideia anterior que queremos convidá-lo a aprender a preparar uma deliciosa bebida com banana, que fica pronta seguindo algumas indicações simples. As informações são do portal Mejor con Salud (nome em espanhol).

Bebida com banana para relaxar

Ingredientes:

1 banana;

200ml de água de coco;

10 amêndoas.

Modo de preparo:

Para começar, remova a casca da banana;

Feito isso, agora você deve colocar no liquidificador com os demais ingredientes;

É recomendado ter a água de coco já gelada ou acrescentar gelo em sua bebida;

Então, bata todos os itens até que atinja uma consistência homogênea;

Por fim, basta saborear sua bebida.

Queremos lembrá-lo mais uma vez que o conteúdo tem a finalidade apenas informativa e não visa assegurar diagnósticos, tratamentos ou substituir as visitas regulares ao médico. Recorde-se destas orientações para proteger e cuidar de sua saúde.

