Assim será a quinta-feira (16) de Leão, Virgem, Libra e Escorpião, de acordo com o tarot

Estamos passando da metade da semana e se você quer ficar por dentro do que o universo prepara para esta quinta-feira (16), basta que confira a continuação a mensagem das cartas do tarot para as pessoas dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Um dos pontos-fortes da pessoa de Leão é que consegue passar pelos desafios da vida evitando qualquer drama. E, nesta quinta-feira (16), você saberá muito bem como atuar com os crushes e garantir aquele date especial.

Virgem

Embora a pessoa de Virgem tenha grande dificuldade em voltar a confiar em alguém que o magoou, as cartas do tarot revelam que essa pessoa que tanto te intriga merece uma segunda chance. Maaaas, se sente que não vai conseguir, é melhor passar a página e cada um seguir com seu caminho.

Libra

Você pode sentir que o seu dia estará um pouco desfocado e que tem dificuldade em se concentrar, algo que não é nada de outro mundo, fique tranquilo. Além disso, as cartas deixam um conselho: tome cuidado com o que fará nesta quinta-feira.

Escorpião

Para a pessoa de Escorpião, a quinta-feira (16) será muito positiva e uma excelente oportunidade para fazer planos e desfrutá-los com amigos. Aproveite o seu dia!

