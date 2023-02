5 perfumes da Natura IRRESISTÍVEIS e que GRUDAM NO OSSO Imagem: reprodução Instagram (@fernandalima)

O mundo da perfumaria possui aromas para todos os gostos, desde os mais frescos leves aos mais potentes e chamativos. Caso você esteja buscando alguma fragrância com alta fixação na pele, que tenha um ótimo aroma e exala há metros de distância, fique ligada nas fragrâncias a seguir, pois elas prometem tudo isso.

Esses são os 5 perfumes da Natura que são irresistíveis e que grudam no osso!

Essencial Único

As notas de topo são Pimenta Preta, Damasco, Ishpink e Cardamomo. As notas de coração são Jasmim Egípcio, Íris, Paramela, Rosa, Osmanthus, Frésia e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Copaíba, Âmbar, Baunilha, Sândalo, Vetiver e Cedro.

Una Artisan

As notas de topo são Pera, Mandarina, Cassis, Pimenta Rosa, Folhas Verdes, Bergamota e Tagetes. As notas de coração são Rosa, Peônia, Lírio-do-Vale, Jasmim e Jacinto e as notas de fundo são Baunilha, Almíscar, Patchouli ou Oriza, Musgo de Carvalho, Sândalo e Madeira de Cashmere.

Ilía Laços

As notas de topo são Flor de Maçã e Gerânio. As notas de coração são Flor de Laranjeira, Orquídea, Jasmim Sambac e Violeta e as notas de fundo são Baunilha, Sândalo, Cashmeran e Vetiver.

Essencial Supreme

As notas de topo são Ameixa, Pimenta Rosa, Bergamota e Toranja. As notas de coração são Violeta, Ylang Ylang, Jasmim Sambac, Íris e Rosa Damascena as notas de fundo são Baunilha, Ishpink, Patchouli ou Oriza, Almíscar, Mirra, Sândalo, Cenoura, Cedro e Ambreta.

Ekos Alma

No topo possui Pimenta Preta, Cardamomo, Mate, Pimenta Rosa e Bergamota. As notas de coração são Vitória Régia, Magnólia, Rosa, Jasmim, Violeta e Osmanthus e as notas de fundo são Copaíba, Breu-Branco, Mirra, Ládano, Benjoim, Patchouli ou Oriza, Vetiver, Olíbano, Cumarina, Cenoura e Baunilha.

