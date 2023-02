Você gosta de perfumes masculinos de nicho e está buscando um aroma que encanta as mulheres? Então este texto foi pensado exclusivamente para você!

As fragrâncias da lista a seguir, além de possuir um cheiro diferenciado, ainda traz toda a potência dessas marcas nacionais, com um cheiro masculino que pode ser sentido de longe! Ficou curioso? Confira a seguir 4 perfumes masculinos nacionais que deixam as mulheres loucas!

Opel - Thera Cosméticos

Inspirado no perfume de nicho Ombre Leather, de Tom Ford, sua nota de topo é Cardamomo, as notas de corpo são Jasmim e Couro e as notas de fundo Âmbar, Patchouli e Musgo. É um perfume ideal para momentos românticos, como encontros e até mesmo balada. Fixa em torno de 12 horas, projetando três horas.

SK Vanilla Mirra - Sacratu

Notas de Corpo de Jasmim, Violeta, Sândalo e Mirra e notas de fundo de Amêndoa, Baunilha, Musk e Fava Tonka. É um perfume inspirado no ‘diferentão’ Myrrh & Tonka Body, de Jo Malone.

LEIA TAMBÉM: Os melhores perfumes MASCULINOS NACIONAIS de 2023

Wild Elixir - Nuancielo

Inspirado no clássico Sauvage Elixir, da Dior, as notas de topo são Canela, Noz-moscada, Cardamomo e Toranja. A nota de coração é Lavanda e as notas de fundo são Sândalo, Vetiver do Haiti, Alcaçuz, Âmbar e Patchouli ou Oriza. Funciona muito bem em eventos noturnos para chamar muita atenção.

Homine Optimum - In The Box

A sua Inspiração é Le Male Le Parfum, de Jean Paul Gaultier. A nota de saída deste perfume é Cardamomo. No corpo traz Íris e Lavanda e as notas de fundo são Amadeiradas, Orientais e um toque de Baunilha.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Qual perfume feminino utilizar de acordo com sua personalidade?

⋅ 5 perfumes nacionais que PARECEM IMPORTADOS

⋅ Perfumes frescos e importados, mas com preço de nacional