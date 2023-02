Tônico de água de arroz: a solução para minimizar os poros e obter uma maquiagem perfeita

Quem diria que o segredo para uma pele perfeita é preparar um tônico de água de arroz?

Sabemos que fechar os poros para que a maquiagem fique lisinha é quase impossível, mas podemos minimizar sua aparência com o uso de um primer, aplicação de gelo antes do skincare e até água fria após a aplicação da base. Porém, existe outra alternativa mais fácil, prática e acessível para diminuir o aparecimento dessas ondulações e é nada menos que a água de arroz.

O especialista em maquiagem editorial Israel Quiroz conversou com a Glamour Mx e contou que o tônico de água de arroz é maravilhoso para minimizar os poros e muito mais prático do que outras técnicas.

A seguir, confira como prepará-lo e quais são seus benefícios para que sua pele fique perfeita antes, durante e depois da maquiagem.

Benefícios do tônico de água de arroz

A água de arroz é rica em minerais e antioxidantes que estimulam o fluxo sanguíneo para a pele, protegem contra danos externos, acalmam a irritação e uniformizam o tom facial. Isso mesmo, além de diminuir a intensidade das manchas localizadas, esse tônico é poderoso para deixar a maquiagem com aspecto mais fresco, hidratado, brilhante e supermacio sem muito esforço.

Tônico de água de arroz: o segredo para uma maquiagem perfeita

Israel Quiroz conta à Glamour que esse remédio natural é mais fácil do que a técnica de Jamsu para fechar os poros, já que basta prepará-lo, aplicar com um algodão na etapa do tônico e cobrir com a maquiagem. Agora, compartilhamos a receita para fazê-lo:

Ingredientes:

1 xícara de água purificada

⅓ xícara de arroz branco

Como fazer?

Leve a água para ferver em fogo médio e, quando estiver quente, adicione o arroz. Espere até que o arroz esteja tão macio que possa ser facilmente quebrado com os dedos, retire do fogo e deixe descansar por 3 horas. Em seguida, coe a água do arroz e coloque-a em uma garrafa com tampa ou borrifador.

Forma de uso:

Aplique o tônico de água de arroz após lavar o rosto e antes de aplicar seu sérum, creme e/ou protetor solar. Você também pode borrifar um pouco para refrescar e reativar a maquiagem no meio do dia ou com o passar das horas.