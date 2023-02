Relacionamento: Quando é um bom momento para pedir alguém em namoro?

Se você está ficando com alguém há algum tempo e não sabe quando é o momento ideal para pedir esta pessoa em namoro, não se preocupe, pois você não está sozinho. Hoje é comemorado o ‘Valentine’s Day’ em diversas regiões do mundo, e isso pode acabar despertando alguns sentimentos nos corações apaixonados, mas é preciso cuidado para não se precipitar e fazer a coisa errado. Afinal, quando é o momento ideal para pedir alguém em namoro?

Uma pesquisa feita com usuários do site de encontros ‘Hinge’ mostrou que 9 em cada 10 pessoas que não iriam comemorar o Dia dos Namorados pois não teriam um encontro que elas gostariam, principalmente pelo fato de que é difícil saber se um encontro nesta data pegaria mal ou bem para o futuro da relação.

A pesquisa ainda mostrou que os usuários acham apropriado comemorar a data com alguém só a partir do segundo ou terceiro encontro. Um terço dos usuários da plataforma também informaram que só se sentem conectados com seu parceiro após a segunda ou terceira vez.

Quando pedir alguém em namoro?

Voltando a pergunta principal, não existe um momento exato para pedir alguém em namoro. O mais importante é conhecer bem o seu parceiro antes para entender se você não está tomando um passo precipitado.

Antes de pedir alguém em namoro, mesmo que queira fazer uma surpresa, é importante compreender se o seu parceiro ou parceira está pronto para isso. Pode ser que você esteja levando a relação a sério e o seu futuro amor só esteja com você sem compromisso. Então certifique-se de que ambos estão na mesma página.

Por último, faça uma reflexão se você está no momento certo para namorar. Pode ser que você ou a outra pessoa tenha saído de uma relação recentemente e isso pode acabar atrapalhando e confundindo os sentimentos.

Se você está ciente de tudo isso e mesmo assim quer tentar, não tenha medo de demonstrar o que sente.

