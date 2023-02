Relacionamento: 5 coisas que você DEVERIA saber e (des)construir sobre emoções

Nos laços em que criamos na vida, as emoções contam com um papel primordial para o sustento de cada uma delas. Quando a reprimimos por receio do que vão pensar ou como vão reagir, o nosso psicológico fica ainda mais afetado por não poder expressar os sentimentos de forma integral.

Nos relacionamentos amorosos, por exemplo, não querer demonstrar fragilidade é um sinal grave de falta de confiança, medo ou até mesmo orgulho. Tais sentimentos não são saudáveis e não colaboram para o crescimento do casal.

O mesmo pode acontecer nos laços familiares e de amizades. Tentar se mostrar forte ao reprimir suas emoções para “não incomodar” ninguém é muito perigoso. Reconhecer nossas vulnerabilidades e não ter medo de expressá-las é um grande ato de maturidade e leveza.

Saber lidar com emoções pode preservá-lo em sociedade

Quando se vive uma vida sem reprimir os sentimentos, a prontidão para encarar o mundo e suas complexidades fica ainda mais desenvolvida.

“Agora eu sei que as emoções fazem parte da experiência diária de todos e que são comunicações biológicas que precisam de atenção. Eu gostaria que meus pais tivessem recebido uma educação sobre emoções para que pudessem ter me ensinado coisas importantes sobre emoções quando eu era adolescente. Teria me ajudado a lidar com parte do meu sofrimento e insegurança”, explica a autora Hilary Jacobs Hendel, ao Psychology Today.

Extraído da mesma fonte, abaixo você confere os cinco pontos que todas as pessoas deveriam sabem em relação às suas emoções e vulnerabilidades.

5 coisas que você DEVERIA saber sobre emoções