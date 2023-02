Registro impressiona ao mostrar nova galáxia oculta captada pelo telescópio Hubble da NASA; confira imagem

Bem no meio desta imagem tirada com o Telescópio Hubble da Agência Espacial Americana NASA/ESA , aninhada entre um punhado de estrelas distantes e galáxias ainda mais distantes, está a recém-descoberta galáxia anã conhecida como Donatiello II.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, Donatiello II é uma das três galáxias recém-descobertas. Todos os três foram perdidos por um algoritmo projetado para pesquisar dados astronômicos para potenciais candidatos a galáxias.

Mesmo os melhores algoritmos têm suas limitações quando se trata de distinguir galáxias muito fracas de estrelas individuais e ruído de fundo.

Em tais situações desafiadoras, a identificação deve ser feita à moda antiga – por um humano dedicado vasculhando os próprios dados.

Como detalhado pela NASA, os dados que permitiram essas descobertas foram coletados pelo Dark Energy Survey (DES), um intenso esforço de observação que durou seis anos.

Usando os dados do DES, o astrônomo amador Giuseppe Donatiello fez sua descoberta – três galáxias muito fracas, agora denominadas Donatiello II, III e IV, respectivamente.

Todos os três são satélites da conhecida Galáxia do Escultor (também conhecida como NGC 253), o que significa que todos estão ligados gravitacionalmente ao seu companheiro mais massivo.

Como detalhado pela NASA, uma equipe de astrônomos usou o Hubble em uma busca independente para obter imagens de longa exposição de várias galáxias fracas, incluindo Donatiello II.

Ainda de acordo com as informações, com as imagens do Hubble, eles puderam confirmar a associação de suas galáxias-alvo com NGC 253, fornecendo assim uma confirmação independente da descoberta de Donatiello e desta nova imagem. Confira registro impressionante:

Crédito (ESA/Hubble & NASA, B. Mutlu-Pakd)

Texto com informações da NASA

CONFIRA AINDA:

Estas são as novas imagens captadas pelo Telescópio Hubble da NASA que mostram ‘fenômeno misterioso’ em Saturno

Estas são as imagens que mostram o fenômeno oculto captado por Telescópio da NASA no Sol