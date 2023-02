Os melhores perfumes MASCULINOS NACIONAIS de 2023

Você é fã de perfumes nacionais e quer saber quais são as fragrâncias masculinas nacionais que mais estão em alta no momento? Então confira a lista a seguir. Com diversas opções de marcas e aromas, esses perfumes indicados pelos youtubers Luís Jordão e Coloral mostram toda a sua potência e elegância unidos a um bom custo-benefício. Confira!

Intention Strong - Eudora

É uma das fragrâncias com um dos melhores custos benefícios da lista. É ideal para iniciantes na perfumaria, pois é fácil de agradar. Seu aroma funciona melhor em encontros noturnos.

As notas de topo são Bergamota, Folhas de Cedro, Notas Aromáticas e Frutas Aquáticas. As notas de coração são Madeiras Transparentes, Violeta, Flor de Laranjeira e Noz-moscada e as notas de fundo são Âmbar, Almíscar, Sândalo, Patchouli, Fava Tonka, Couro e Cacau.

Portiolli Blanc - Jequiti

Seu aroma lembra os importados Creed Aventus e Select, de Mercedes-Benz. Sua fixação é baixa, fixando cerca de 4 horas na pele.

LEIA TAMBÉM: Qual perfume feminino utilizar de acordo com sua personalidade?

As notas de topo são Abacaxi, Bergamota e Maçã. As notas de coração são Pimenta, Cedro, Benjoim e Sândalo e as notas de fundo são Âmbar, Patchouli, Vetiver e Baunilha.

Biografia Encontros - Natura

Uma fragrância fresca e leve, com notas de Artemísia, Patchouli, Cedro, Noz-moscada e Copaíba

Arbo Forest - O Boticário

As notas de topo são Notas Verdes, Maçã, Cítricos e Lavanda. As notas de coração são Notas Ozônicas, Ruibarbo, Cedro e Violeta e as notas de fundo são Almíscar, Musgo, Vetiver, Patchouli, Âmbar e Ládano.

Malbec Ultra Bleu - O Boticário

As notas de topo são Aquozone® e Bergamota. As notas de coração são Sálvia, Lavanda, Vinho Tinto, Patchouli e Hivernal® e as notas de fundo são Sândalo, Almíscar, Carvalho e Âmbar.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ 5 perfumes nacionais que PARECEM IMPORTADOS

⋅ Perfumes frescos e importados, mas com preço de nacional