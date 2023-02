Os 6 signos que podem ter mais sorte no mês do amor

Em 14 de fevereiro quase o mundo todo celebra o “Dia do Amor”! Nesse mês especial e que pode atrair ainda mais afeto, alguns signos do zodíaco estão com a sorte nas nuvens quando o assunto é vida amorosa.

Confira a seguir quais são:

Gêmeos

Os horizontes se expandem agora e muita coisa nova e emocionante pode chegar; prepare seu coração e emocional para receber as transformações. Entre todos esses movimentos, é possível que alguém chegue demonstrando emoções e uma paixão pode acontecer de forma fluida e rápida. A sorte está a seu favor, mas é importante manter-se aberto!

Câncer

A disposição para explorar novas experiências e maneiras de se relacionar pode marcar sua vida positivamente agora. A intuição e o poder de atração estão mais aflorados, o que rende melhore oportunidades no amor. É importante ter responsabilidade para lidar com essa energia intensa que destaca sua personalidade!

Confira mais: A cor que atrairá o romance para cada um dos 12 signos na semana do amor

Leão

Esse é um mês de iniciativas e de se aproximar ainda mais dos amores verdadeiros em sua vida. A energia pode ser mais pacífica, mas também mostrará quem realmente é de verdade. Os momentos felizes e de conexão serão mais intensos e o romantismo chega na vida de comprometidos e solteiros, basta deixar fluir!

Libra

Esse é um mês de muita sorte em todos os sentidos, mas também no amor. As transformações finalmente começam a conectar oportunidades, sentimentos em comum e caminhos que trazem ainda mais entusiasmo. Apenas prepare seu coração e cure o que precisa ser sanado para viver essa nova etapa da melhor maneira!

Escorpião

É possível que as energias fiquem muito mais românticas e intensas em tudo, principalmente na vida amorosa. Casais devem aproveitar positivamente, buscando resolver qualquer conflito com diálogos pacíficos. Já os solteiros podem se abrir para conexões especiais e que tocaram muito o coração. Cuide do emocional e aproveite a intuição também!

Peixes

A vida amorosa pode ter uma guinada muito positiva, pois além de poder de atração e beleza, os sentimentos também se tornam mais sinceros. A troca de afeto e reciprocidade pode contribuir para que relacionamentos se fortaleçam e problemas sejam superados. O futuro parece muito mais especial!

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!