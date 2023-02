Moda: 3 ideias simples e fáceis de looks de carnaval para arrasar na avenida

Quem aí também já decorou o hit Zona de Perigo do Leo Santana e não vê a hora de mostrar que decorou o passinho no meio do bloquinho?

Se você já decorou, mas não teve tempo de pensar no lookinho, fique tranquila, que aqui te damos dicas fáceis para arrasar na folia!

Aqui, não estamos falando de fantasia, mas sim, de looks que podem ser montados com peças que você inclusive já tem no seu armário (ou que custam bem baratinho).

Importante: tênis confortáveis, pochete para guardar seus pertences e muito, muito glitter no rosto e no corpo são itens obrigatórios..

3 ideias simples e fáceis de looks de carnaval para arrasar nos bloquinhos

Biquíni e sainha de fitilho

Biquíni toda mulher tem, não é mesmo? E as sainhas de fitilho, de todas as cores, você encontra em qualquer lojinha ou mesmo em sites para comprar com entrega rápido. Mas, se quiser economizar mesmo, você só precisa desses itens:

Fitilho metalizado de diferentes cores (com espessura de 1cm)

Elástico

Tesoura

Agulha e linha para costura

É bem fácil e salva qualquer look de carnaval!

Top e sainha de tule

O cropped e uma saia de tule também são os principais companheiros de um carnaval. Você pode até mesmo se fantasiar de fruta, escolhendo as cores da sua, como essa opção de abacaxi e com um arquinho da fruta desejada.

Se quiser ir de melância, por exemplo, basta um top rosa e uma sainha de tule verde. Use a criatividade e aproveite a folia.

Body e meia arrastão

Outro look que é a cara do carnaval é a combinação de body + meia arrastão + tênis confortável. Essa é a melhor forma de colocar o bumbum para jogo e de não passar calor na folia. Aposte em acessórios, como arquinhos e muita make e não esquece do passinho!

