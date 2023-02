Estes são os novos recursos que deixam o app de mensagens WhatsApp de cara nova

O status é uma das principais maneiras de compartilhar momentos do dia a dia com amigos e pessoas próximas no WhatsApp.

Como detalhado pelo blog do app, ele desaparece em 24 horas e pode incluir fotos, vídeos, GIFs, textos e muito mais.

Assim como as chamadas e as conversas pessoais, o status do WhatsApp é protegido com a criptografia de ponta a ponta para que você possa compartilhar com privacidade e segurança.

E foram revelados uma série de novos recursos ao status do WhatsApp para você se expressar e se conectar com outras pessoas de forma mais fácil.

Seletor de público exclusivo

Nem sempre você quer que seus status sejam vistos por todos os seus contatos. Agora você tem a flexibilidade de atualizar as configurações de privacidade por status para escolher quem pode visualizar cada status que você adicionar.

Sua seleção de público mais recente será salva e usada como o padrão para seu próximo status.

Status de voz

Será implementado a opção de gravar e compartilhar mensagens de voz de até 30 segundos no status do WhatsApp.

O status de voz pode ser usado para enviar atualizações mais pessoais, especialmente se você se sente mais confortável falando do que escrevendo.

Reações ao status

O app contará com reações ao status para oferecer uma maneira rápida e fácil de responder às atualizações de status de amigos e pessoas próximas.

Agora você pode responder rapidamente a qualquer status deslizando para cima e tocando em um dos oito emojis disponíveis. Contudo, se preferir, você ainda pode responder a um status com texto, mensagem de voz, figurinha e outros recursos.

Círculos de status no perfil para novas atualizações

Com o novo círculo de status no perfil, você nunca vai perder um status dos seus contatos mais próximos. O círculo será exibido em volta da foto do perfil do seu contato sempre que essa pessoa compartilhar uma atualização de status.

Ele ficará visível nas listas de conversas e de participantes de grupos, assim como nas informações de contato.

Prévias de links no status

Agora, quando você publicar um link no seu status, verá automaticamente uma prévia visual do conteúdo do link, assim como ocorre quando você envia uma mensagem.

As prévias visuais melhoram a aparência dos seus status, além de darem aos seus contatos uma ideia mais clara sobre o conteúdo do link antes de eles clicarem.

Crédito (Reprodução)

Com informações do blog do app