A cor que atrairá o romance para cada um dos 12 signos na semana do amor

Em quase todo o mundo 14 de fevereiro é celebrado como dia do amor! A data começou a ser celebrada no século 5 e homenageia um padre de Roma que foi condenado à pena de morte no ano 270 d.C. por se recusar a deixar de fazer casamentos.

Relatos apontam que o imperador Claudio 2 baniu os casamentos, pois acreditava que os soldados solteiros rendiam muito mais no exército. No entanto, Valetim defendia o casamento como parte do plano de Deus e quebrou a lei organizando as cerimônias em segredo.

Valentim ainda teria iniciado a tradição de enviar cartas de amor na data, pois quando ficou preso, se apaixonou pela filha de um carcereiro, a qual recebeu uma carte de amor no dia da sua sentença.

Para muitos, essa semana de fevereiro é especial para celebrar e atrair o amor em sua vida. Confira a seguir as cores que podem ajudar nessa missão:

Áries

A cor que atrairá o amor essa semana é o amarelo.

Touro

A cor que atrairá o amor essa semana é o branco.

Gêmeos

A cor que atrairá o amor essa semana é o vermelho.

Câncer

A cor que atrairá o amor essa semana é o marrom claro.

Leão

A cor que atrairá o amor essa semana é o turquesa.

Virgem

A cor que atrairá o amor essa semana é o verde.

Libra

A cor que atrairá o amor essa semana é o marrom escuro.

Escorpião

A cor que atrairá o amor essa semana é o laranja.

Sagitário

A cor que atrairá o amor essa semana é o roxo.

Capricórnio

A cor que atrairá o amor essa semana é o cobre.

Aquário

A cor que atrairá o amor essa semana é o rosa.

Peixes

A cor que atrairá o amor essa semana é o azul claro.

