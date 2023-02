5 perfumes românticos para utilizar em um encontro a dois

Hoje, 14 de fevereiro, é comemorado o Dia dos Namorados, ou Valentine’s Day, em diversos países. No Brasil a data só acontece no dia 12 de junho, mas se você resolveu se adiantar e se preparou para uma noite romântica na data de hoje, que tal utilizar um aroma que combine com um encontro? Confira a seguir a indicação de 5 perfumes românticos para um encontro a dois.

My Burberry Blush

As notas de topo são Romã e Limão. As notas de coração são Maçã Verde, Pétalas de Rosa e Gerânio e as notas de fundo são Glicínia e Jasmim.

Clhóe (2015)

As notas de topo são Bergamota, Magnólia e Limão. As notas de coração são Rosa Branca, Rosa e Gardênia e as notas de fundo são Flor de Algodão e Almíscar.

Miss Dior Rose N’Roses

As notas de topo são Gerânio, Bergamota e Mandarina Italiana. As notas de coração são Rosa de Grasse e Rosa Damascena e a nota de fundo é Almíscar Branco.

Idôle L’Intense

As notas de topo são Laranja Amarga e Mandarina. As notas de coração são Rosa Turca, Rosa de Grasse, Jasmim Egípcio, Jasmim Sambac, Jasmim e Almíscar e as notas de fundo são Madeira de Cashmere, Patchouli, Acácia, Baunilha de Madagascar, Cedro e Sândalo.

Chance Eau Fraiche

As notas de topo são Limão, Cedro e Cidra. As notas de coração são Jacinto d’água, Pimenta Rosa e Jasmim e as notas de fundo são Patchouli, Almíscar Branco, Vetiver, Madeira de Teca, Íris e Âmbar.

