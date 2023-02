Os números ‘angelicais’ são sequências recorrentes com supostas mensagens ocultas, de acordo com a numerologia.

A numerologia afirma que cada número está conectado a uma certa frequência ou energia vibracional, com um significado além de seu valor numérico, como detalhado pelo site The Mirror.

Portanto, se você viu algum dos seguintes números repetidos recentemente, é hora de começar a anotar.

Sequências de números ‘angelicais’ e suas mensagens ocultas, de acordo com a numerologia

111 - Pensa-se que um é um número poderoso em termos de manifestação, por isso muitas pessoas farão um desejo sempre que o virem repetido em uma sequência.

222 - Ver o número dois em todos os lugares é pensado para servir como um lembrete para estar presente, confiar que você está onde deveria estar e aproveitar o momento.

333 - Esta sequência é supostamente um alerta dos anjos para trazer mais equilíbrio à sua vida, como um sinal de necessidade de autocorreção.

444 - Ver o número quatro repetido ao navegar em um desafio ou tentar receber orientação pode ser considerado um sinal de que você está sendo ouvido.

555 - Começar a perceber essa sequência é um sinal de que a mudança está chegando, o que deve ser encarado como positivo, mesmo que seja desconfortável.

666 - Embora possa ser comumente conhecido como o número da besta, na numerologia, essa sequência representa uma necessidade de você assumir responsabilidade pessoal em sua vida.

777 - Diz-se que a repetição dos setes é o universo dizendo para você relaxar e deixar de lado seus medos pelo futuro, em vez de abraçar o presente e confiar que tudo vai dar certo.

888 - Ver o número oito, que representa o infinito, significa que você está seguindo sem esforço o fluxo natural de sua vida e pode ser visto como um lembrete para ser grato pelo quão longe chegou.

999 - De acordo com a numerologia, você provavelmente verá noves repetidos se estiver trabalhando em algo por um tempo, e isso deve ser entendido como um sinal de que você está alcançando a conclusão de seu objetivo.

Com informações do site The Mirror